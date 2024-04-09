RT в Telegram
Подпишись

В УЕФА признали угрозу терактов, но отказались переносить матчи 1/4 финала ЛЧ

Короткая ссылка
В пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявили, что матчи 1/4 финала Лиги чемпионов (ЛЧ) пройдут по расписанию, несмотря на угрозы проведения терактов на этих играх со стороны группировки «Исламское государство»*.
В УЕФА признали угрозу терактов, но отказались переносить матчи 1/4 финала ЛЧ
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«УЕФА знает о предполагаемых террористических угрозах и тесно сотрудничает с властями на соответствующих площадках. Все матчи планируется провести по расписанию с соответствующими мерами безопасности», — заявили РИА Новости в пресс-службе организации.

В четвертьфинале турнира сыграют пары: «Реал» — «Манчестер Сити», «Арсенал» — «Бавария», «Атлетико» — «Боруссия» и ПСЖ — «Барселона».

Ранее фанаты «Лацио» посвятили баннер жертвам теракта в «Крокусе».

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 29.12.2014.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить