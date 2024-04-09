В УЕФА признали угрозу терактов, но отказались переносить матчи 1/4 финала ЛЧ
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«УЕФА знает о предполагаемых террористических угрозах и тесно сотрудничает с властями на соответствующих площадках. Все матчи планируется провести по расписанию с соответствующими мерами безопасности», — заявили РИА Новости в пресс-службе организации.
В четвертьфинале турнира сыграют пары: «Реал» — «Манчестер Сити», «Арсенал» — «Бавария», «Атлетико» — «Боруссия» и ПСЖ — «Барселона».
Ранее фанаты «Лацио» посвятили баннер жертвам теракта в «Крокусе».
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 29.12.2014.