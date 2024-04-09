В УЕФА признали угрозу терактов, но отказались переносить матчи 1/4 финала ЛЧ

В пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявили, что матчи 1/4 финала Лиги чемпионов (ЛЧ) пройдут по расписанию, несмотря на угрозы проведения терактов на этих играх со стороны группировки «Исламское государство»*.

AFP

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