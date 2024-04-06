Фанаты «Лацио» посвятили баннер жертвам теракта в «Крокусе»

Фанаты «Лацио» во время матча 31-го тура итальянской Серии А с «Ромой» почтили память погибших во время теракта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл».

По ходу встречи болельщики развернули баннер с надписью «В память о жертвах теракта в Москве».

Игра между командами завершилась со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил Джанлука Манчини.

Напомним, 22 марта перед концертом группы «Пикник» в зале «Крокус Сити Холла» началась стрельба, в ходе которой, по последним данным СК России, погибли 144 человека.

Ранее Даниил Медведев выступил со словами соболезнования семьям пострадавших и погибших в теракте в «Крокус Сити Холле».