Фанаты «Лацио» посвятили баннер жертвам теракта в «Крокусе»
По ходу встречи болельщики развернули баннер с надписью «В память о жертвах теракта в Москве».
Игра между командами завершилась со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил Джанлука Манчини.
Напомним, 22 марта перед концертом группы «Пикник» в зале «Крокус Сити Холла» началась стрельба, в ходе которой, по последним данным СК России, погибли 144 человека.
Ранее Даниил Медведев выступил со словами соболезнования семьям пострадавших и погибших в теракте в «Крокус Сити Холле».