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Карпин: «Ростов» ни в чём не уступил «Локомотиву», кроме счёта

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о поражении от «Локомотива» в матче 27-го тура РПЛ.

«Ростов» сегодня ни в чём не уступил, кроме счёта. Понравилось всё, кроме того, что мяч в сетку не попал», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

Встреча в Москве на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч забил Антон Миранчук на пятой минуте.

Таким образом, подопечные Михаила Галактионова набрали 44 очка и поднялись на четвёртое место в турнирной таблице. «Ростов» (40) располагается на седьмой позиции.

Ранее «Зенит» сыграл вничью с «Факелом» в матче 27-го тура и возглавил таблицу РПЛ.

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