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Безруков пошутил насчёт отменённого гола «Рубина» в концовке игры с ЦСКА

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Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков высказался о ничьей с ЦСКА в матче 27-го тура РПЛ.

«Хорошо, последняя шутка на сегодня: «Как можно было отменить гол, если у меня фамилия Безруков?» — цитирует Безрукова Sport24.

Встреча в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 2:2.

В составе армейского клуба мячи забили Аббосбек Файзуллаев (45 + 2) и Фёдор Чалов (74-я). У «Рубина» отличились Илья Рожков (42-я) и Мирлинд Даку (90 + 2).

ЦСКА набрал 39 очков и остался на восьмом месте. «Рубин» (39) продолжает занимать девятую строчку.

Ранее главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал ничью с «Рубином» в матче 27-го тура чемпионата России по футболу.

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