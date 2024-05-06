Федотов — о ничьей с «Рубином»: уже даже не смешно

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал ничью с «Рубином» в матче 27-го тура чемпионата России по футболу.

«Когда упускаешь победу, и это происходит… Уже даже не смешно. Но нужно выдержать и проявить характер. Дальше важные матчи на носу. Необходим анализ проведённой игры, нужно сделать выводы и ехать в Петербург», — цитирует Федотова «Матч ТВ».

Встреча в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 2:2.

В составе армейского клуба мячи забили Аббосбек Файзуллаев (45 + 2) и Фёдор Чалов (74-я). У «Рубина» отличились Илья Рожков (42-я) и Мирлинд Даку (90 + 2).

ЦСКА набрал 39 очков и остался на восьмом месте. «Рубин» (39) продолжает занимать девятую строчку.

Ранее гол Миранчука помог «Локомотиву» обыграть «Ростов» в матче 27-го тура РПЛ.