Федотов — о ничьей с «Рубином»: уже даже не смешно
«Когда упускаешь победу, и это происходит… Уже даже не смешно. Но нужно выдержать и проявить характер. Дальше важные матчи на носу. Необходим анализ проведённой игры, нужно сделать выводы и ехать в Петербург», — цитирует Федотова «Матч ТВ».
Встреча в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 2:2.
В составе армейского клуба мячи забили Аббосбек Файзуллаев (45 + 2) и Фёдор Чалов (74-я). У «Рубина» отличились Илья Рожков (42-я) и Мирлинд Даку (90 + 2).
ЦСКА набрал 39 очков и остался на восьмом месте. «Рубин» (39) продолжает занимать девятую строчку.
Ранее гол Миранчука помог «Локомотиву» обыграть «Ростов» в матче 27-го тура РПЛ.