«Спартак» обратился в ЭСК РФС после матча с «Пари НН» по одному эпизоду

В пресс-службе «Спартака» рассказали, что клуб принял решение обратиться в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) после матча 27-го тура РПЛ с «Пари НН».

«Обратились в ЭСК по поводу эпизода, когда соперник, с нашей точки зрения, сфолил на Чернове», — приводит пресс-служба клуба слова своего руководителя Дмитрия Зеленова.

Встреча, проходившая в Нижнем Новгороде, завершилась со счётом 0:0.

«Спартак» набрал 43 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата страны. В активе «Пари НН» 29 очков и 11-я позиция.

В следующем туре красно-белые сыграют с «Краснодаром» 11 мая. А «Пари НН» 12 мая предстоит игра с «Сочи».

Ранее «Динамо» победило «Сочи» и вышло на первое место в турнирной таблице РПЛ.