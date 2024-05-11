Канчельскис считает, что «Краснодар» может проиграть «Спартаку» из-за давления

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Краснодаром».

«Спартак» — однозначный фаворит, потому что играет дома. На них нет давления. У «Краснодара» могут начать трястись ноги. Все мы люди и всё понимаем», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

Встреча между командами пройдёт 11 мая в Москве на «Лукойл Арене». Начало — в 16:30 мск.

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 51 очко в 27 матчах. «Спартак» — пятый (43).

Ранее сообщалось, что матчи 28-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания.