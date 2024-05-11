Канчельскис считает, что «Краснодар» может проиграть «Спартаку» из-за давления
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«Спартак» — однозначный фаворит, потому что играет дома. На них нет давления. У «Краснодара» могут начать трястись ноги. Все мы люди и всё понимаем», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».
Встреча между командами пройдёт 11 мая в Москве на «Лукойл Арене». Начало — в 16:30 мск.
«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 51 очко в 27 матчах. «Спартак» — пятый (43).
Ранее сообщалось, что матчи 28-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания.