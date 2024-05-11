«Спартак» не проигрывает на протяжении семи матчей

Московский «Спартак» не проигрывает во всех турнирах семь матчей подряд.

11 мая красно-белые победили «Краснодар» в 28-м туре РПЛ со счётом 1:0.

До этого «Спартак» сыграл вничью с «Зенитом» (0:0) в Кубке России, в чемпионате страны разгромил «Ростов» (5:1), сыграл вничью с ЦСКА (0:0) обыграл «Локомотив» (3:2) и Динамо» (2:0) в Кубке, а также разделил очки с «Пари НН» (0:0).

Напомним, что на данный момент обязанности главного тренера исполняет Владимир Слишкович. При нём команда ни разу не проиграла.

«Спартак» объявил об отставке Гильермо Абаскаля 14 апреля.

Ранее сообщалось, что Слишкович признан лучшим тренером апреля в РПЛ.