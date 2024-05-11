RT в Telegram
Подпишись

«Спартак» не проигрывает на протяжении семи матчей

Короткая ссылка
Московский «Спартак» не проигрывает во всех турнирах семь матчей подряд.
«Спартак» не проигрывает на протяжении семи матчей
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

11 мая красно-белые победили «Краснодар» в 28-м туре РПЛ со счётом 1:0.

До этого «Спартак» сыграл вничью с «Зенитом» (0:0) в Кубке России, в чемпионате страны разгромил «Ростов» (5:1), сыграл вничью с ЦСКА (0:0) обыграл «Локомотив» (3:2) и Динамо» (2:0) в Кубке, а также разделил очки с «Пари НН» (0:0).

Напомним, что на данный момент обязанности главного тренера исполняет Владимир Слишкович. При нём команда ни разу не проиграла.

«Спартак» объявил об отставке Гильермо Абаскаля 14 апреля.

Ранее сообщалось, что Слишкович признан лучшим тренером апреля в РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить