«Рубин» обыграл «Ростов» в матче 28-го тура РПЛ

«Рубин» нанёс поражение «Ростову» в матче 28-го тура чемпионата России.

Встреча в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» завершилась со счётом 3:1.

В составе казанского клуба мячи забили Мацей Рыбус (30-я минута), Александр Мартынович (38-я), Богдан Йочич (65-я).

У «Ростова» отличился Кирилл Щетинин (73-я).

Также у ростовского клуба были удалены два защитника Иван Комаров на 75-й минуте и Эяд Эль-Аскалани (86-я). Защитник Максим Осипенко не смог реализовать пенальти на 79-й минуте.

«Рубин» набрал 41 очко и занимает шестое место в турнирной таблице. В активе «Ростова» 40 очков и восьмая позиция.

Ранее «Ахмат» одержал пятую победу подряд в РПЛ.