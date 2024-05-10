«Ахмат» одержал пятую победу подряд в РПЛ

Грозненский «Ахмат» одержал пятую подряд победу в Российской премьер-лиги (РПЛ).

10 мая команда победила «Крылья Советов» в матче 28-го тура чемпионата со счётом 2:0.

До этого «Ахмат» побеждал ЦСКА (2:1), «Сочи» (1:0), «Пари НН» (5:1) и «Краснодар» (1:0).

По информации Opta, «Ахмат» повторил свою рекордную победную серию в РПЛ. Подобное им удавалось в 2012 году при Станиславе Черчесове.

«Ахмат» набрал 35 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата страны.

Ранее Магомед Адиев высказался о положении грозненского клуба в турнирной таблице РПЛ.