«Ахмат» одержал пятую победу подряд в РПЛ
- РИА Новости
- © Рамиль Ситдиков
10 мая команда победила «Крылья Советов» в матче 28-го тура чемпионата со счётом 2:0.
До этого «Ахмат» побеждал ЦСКА (2:1), «Сочи» (1:0), «Пари НН» (5:1) и «Краснодар» (1:0).
По информации Opta, «Ахмат» повторил свою рекордную победную серию в РПЛ. Подобное им удавалось в 2012 году при Станиславе Черчесове.
«Ахмат» набрал 35 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата страны.
Ранее Магомед Адиев высказался о положении грозненского клуба в турнирной таблице РПЛ.