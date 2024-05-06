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Адиев: сейчас «Ахмату» не до эстетики — нужно набирать очки

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Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев высказался о положении грозненского клуба в турнирной таблице чемпионата России по футболу.
Адиев: сейчас «Ахмату» не до эстетики — нужно набирать очки
  • РИА Новости

«Парни молодцы, выложились на все 100%. Сейчас близится концовка чемпионата, и нам, как и другим командам, которые находятся внизу, не до красивой игры. Речь не про эстетику. Важно набирать очки», — приводит слова Адиева «РБ Спорт».

5 апреля тренер возглавил «Ахмат». Под его руководством команда одержала победу в четырёх последних матчах Российской премьер-лиги. Грозненцы занимают десятое место в турнирной таблице, имея в активе 32 очка.

Ранее сообщалось, что «Ахмат» хочет оставить Адиева главным тренером на следующий сезон.

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