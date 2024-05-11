Непомнящий: «Зенит» в кризисе, футболисты играют не на своем уровне

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о матче 28-го тура РПЛ с участием «Зенита» и ЦСКА.

«Игра «Зенит» — ЦСКА может сложиться как угодно. Когда ЦСКА сталкивается с трудностями, команда может собраться. «Зенит» сейчас тоже теряет очки. Матч будет идти до первого гола. «Зенит» сейчас в кризисе. Футболисты «Зенита» не играют на своём уровне», — цитирует Непомнящего «РБ Спорт».

Встреча между командами пройдёт 11 мая в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 19:00 мск. Сергей Иванов назначен главным арбитром матча.

Напомним, что «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко. ЦСКА с 39 очками располагается на восьмой позиции.

Ранее сообщалось, что защитник Лукин может перейти из ЦСКА в «Спартак».