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Титов: «Краснодар» столько шансов в РПЛ не использовал, это — последний

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Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов высказал мнение о шансах «Краснодара» на победу в РПЛ.
Титов: «Краснодар» столько шансов в РПЛ не использовал, это — последний

«Спартак» уже не рассчитывает на призовые места. И у нас нет Лиги чемпионов, Лиги Европы и так далее. А вот для «Краснодара» это самый важный матч, учитывая, что «Зенит» может потерять очки. «Краснодар» столько шансов выйти вперёд не использовал. Это, наверное, последний», — цитирует Титова «Чемпионат».

Встреча между «Спартаком» и «Краснодаром» пройдёт 11 мая в Москве на «Лукойл Арене». Начало — в 16:30 мск.

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 51 очко в 27 матчах. «Спартак» — пятый (43).

Ранее сообщалось, что «Краснодар» рассчитывает выручить за Волкова порядка €5 млн.

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