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СЭ: «Краснодар» рассчитывает выручить за Волкова порядка €5 млн

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Стало известно, сколько «Краснодар» может выручить за продажу защитника Сергея Волкова в «Зенит».
СЭ: «Краснодар» рассчитывает выручить за Волкова порядка €5 млн
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Как сообщает «Спорт-Экспресс», «Краснодар» рассчитывает выручить за защитника порядка €5 млн. Переговоры между клубами уже ведутся.

21-летний Волков является воспитанником краснодарского клуба. В текущем сезоне футболист провёл за «Краснодар» 28 матчей во всех турнирах и отметился тремя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян признан автором лучшего гола в Российской премьер-лиге в апреле.

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