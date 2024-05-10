СЭ: «Краснодар» рассчитывает выручить за Волкова порядка €5 млн

Стало известно, сколько «Краснодар» может выручить за продажу защитника Сергея Волкова в «Зенит».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», «Краснодар» рассчитывает выручить за защитника порядка €5 млн. Переговоры между клубами уже ведутся.

21-летний Волков является воспитанником краснодарского клуба. В текущем сезоне футболист провёл за «Краснодар» 28 матчей во всех турнирах и отметился тремя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян признан автором лучшего гола в Российской премьер-лиге в апреле.