Гол Сперцяна признан лучшим в РПЛ в апреле
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Футболист получил награду за мяч, забитый в ворота «Балтики» (3:2) в 21-м туре чемпионата России.
Сперцян победил в номинации благодаря голосам экспертов РПЛ и комментаторов.
В сезоне-2023/24 Сперцян провёл за «быков» 30 матчей, забил десять мячей и отметился семью результативными передачами. Контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €18 млн.
Ранее сообщалось, что Тюкавин признан лучшим игроком РПЛ в апреле.