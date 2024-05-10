Гол Сперцяна признан лучшим в РПЛ в апреле

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян признан автором лучшего гола в Российской премьер-лиге (РПЛ) в апреле.

Футболист получил награду за мяч, забитый в ворота «Балтики» (3:2) в 21-м туре чемпионата России.

Сперцян победил в номинации благодаря голосам экспертов РПЛ и комментаторов.

В сезоне-2023/24 Сперцян провёл за «быков» 30 матчей, забил десять мячей и отметился семью результативными передачами. Контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €18 млн.

Ранее сообщалось, что Тюкавин признан лучшим игроком РПЛ в апреле.