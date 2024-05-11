Федотов — о решении оставить Акинфеева в запасе на матч с «Зенитом»: здесь более нечего обсуждать

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал об отсутствии голкипера Игоря Акинфеева в стартовом составе на матч 28-го тура РПЛ с «Зенитом».

«Со здоровьем у Игоря всё в порядке. Такое решение принято. Здесь более нечего обсуждать», — сказал Федотов в эфире «Матч ТВ».

Встреча между командами пройдёт в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:00 мск.

В составе «Зенита» на поле с первых минут выйдут Кержаков, Нино, Эракович, Сантос, Караваев, Барриос, Клаудиньо, Вендел, Кассьерра, Артур, Сергеев.

За ЦСКА сыграют Тороп, Гаич, Дивеев, Роша, Мойзес, Агапов, Зделар, Обляков, Файзуллаев, Чалов, Заболотный.

Ранее сообщалось, что защитник Лукин может перейти из ЦСКА в «Спартак».