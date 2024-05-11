ЦСКА обыграл «Зенит» в Санкт-Петербурге впервые за 13 лет
- РИА Новости
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11 мая армейцы победили петербуржцев со счётом 1:0 в матче 28-го тура РПЛ.
В 2011 году сине-бело-голубым присудили техническое поражение. Это произошло из-за того, что в заявке питерцев на матч не оказалось ни одного российского футболиста младше 1990 года рождения, что противоречило регламенту.
В текущем сезоне ЦСКА с 42 очками продолжает занимать шестое место. «Зенит» — на первой позиции (51).
Ранее Александр Алаев выразил желание, чтобы победитель лиги определился в 30-м туре.