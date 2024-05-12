Червиченко: назначение Мусаева выбило «Краснодар» из чемпионства, он тренер без стержня

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о главном тренере «Краснодара» Мураде Мусаеве.

«Краснодар» из чемпионской гонки выбило решение убрать Ивича и назначить Мусаева. Мне кажется, что у них тренер без стрежня и команда без синдрома «умереть, но победить», — цитирует Червиченко «Чемпионат».

Накануне «Краснодар» уступил «Спартаку» со счётом 0:1. Команда в настоящий момент занимает третье место в турнирной таблице, набрав 50 очков. Лидером является «Динамо» (53). Второй — «Зенит» (51).

Ранее Игорь Шалимов заявил, что игра с «Краснодаром» — ловушка для «Динамо».