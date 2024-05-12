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Шалимов: игра с «Краснодаром» — ловушка для «Динамо»

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Бывший футболист сборной России Игорь Шалимов прокомментировал матч между «Краснодаром» и «Динамо» в 30-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Шалимов: игра с «Краснодаром» — ловушка для «Динамо»
  • РИА Новости

«Игра с «Краснодаром» — ловушка для «Динамо». Представьте, что «Краснодар» обыгрывает «Динамо», тогда у них будет равное количество очков», — цитирует Шалимова «Матч ТВ».

Обе команды в настоящий момент сохраняют шансы на чемпионство. Заключительная игра «Краснодара» и «Динамо» в рамках чемпионата пройдёт в Краснодаре 25 мая.

Ранее сообщалось, что у «Зенита» — ноль побед и одно очко в домашних матчах с московскими клубами в этом сезоне.

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