«Верить друг в друга ради победы в каждом матче»: легенда сербского футбола Станкович возглавит «Спартак»

Известный в недавнем прошлом футболист Деян Станкович в ближайшее время возглавит московский «Спартак». Соглашение с 45-летним сербом рассчитано до лета 2026 года. При этом временно исполняющий обязанности главного тренера босниец Владимир Слишкович также останется в команде. По словам спортивного директора красно-белых Томаша Амарала, на окончательный выбор повлиял системный подход бывшего наставника «Црвены звезды» к работе. Сам специалист заверил, что при нём каждый будет ежедневно доказывать, что достоин быть частью легендарного клуба.

«Деян может помочь вернуться на победный путь»

Московский «Спартак» обрёл нового главного тренера после увольнения Гильермо Абаскаля. Им станет серб Деян Станкович, известный по выступлениям за «Црвену звезду», «Интер», «Лацио» и сборную Сербии в качестве футболиста. Специалист приступит к своим обязанностям в межсезонье, а соглашение с ним рассчитано на два года.

При этом временно исполняющий обязанности главного тренера Владимир Слишкович продолжит работу в тренерском штабе команды после назначения Станковича, сообщается на официальном сайте клуба.

За свою футбольную карьеру Деян завоевал множество трофеев. Он по шесть раз становился чемпионом и обладателем Кубка и Суперкубка Италии, выигрывал Лигу чемпионов, Кубок кубков и Суперкубок УЕФА, а также клубный чемпионат мира. О многом говорит и тот факт, что игрок введён в зал славы «Интера».

Многим поклонникам футбола Станкович запомнился эффектным голом в главном кубковом турнире Старого света в составе чёрно-синих. В 2011 году в четвертьфинале миланцы встречались с «Шальке». Голкипер немецкой команды Мануэль Нойер вышел за пределы штрафной и головой прервал опасную атаку, но серб изловчился и пробил в касание слёту из центрального круга — снаряд влетел в сетку к изумлению болельщиков. Этот момент и сейчас входит во множество подборок самых красивых голов Лиги чемпионов.

Станкович повесил бутсы на гвоздь в 2013 году, и практически сразу начал тренерскую карьеру. Сначала бывший футболист стал помощником главного тренера «Удинезе», но по окончании сезона покинул команду вместе с Андреа Страмаччони. Затем он несколько лет был менеджером в «Интере», а в 2017-м ушёл на работу в УЕФА советником президента Александра Чеферина. Спустя два года Деян вновь вернулся на тренерский мостик, возглавив «Црвену звезду». И три раза подряд привёл родную команду к золотым медалям. В 2023 году Станкович сменил Станислава Черчесова в венгерском «Ференцвароше» и пополнил свою копилку трофеев ещё одним чемпионством.

Впрочем, как отметил спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал, при приглашении в стан красно-белых учитывались не только титулы серба.

«На наш выбор повлияло ещё и то, что в работе Деяна есть системный подход. Уже после первого разговора мы почувствовали, что этот человек отлично подходит нашему клубу. Своими амбициями, страстью, опытом, лидерством, качеством понимания футбола. Деян полон желания приступить к работе в «Спартаке». Он понимает, что стать частью самого популярного клуба России — это честь и большая ответственность. Я убеждён, что Деян сможет помочь «Спартаку» вернуться на победный путь», — цитирует Амарала пресс-служба клуба.

Свои первые слова в качестве нового рулевого команды Станкович адресовал болельщикам. Он назвал их самыми преданными фанатами в стране, которые очень соскучились по большим победам.

«Вы — энергия «Спартака» и всегда ей были. Я знаю, что такое «Спартак» — великий клуб с великой историей, большое давление, к которому я уже давно привык. И я знаю, что должен делать «Спартак». Сейчас я скажу вам то же самое, что скажу игрокам в первый день, когда приеду в Москву. Каждый в «Спартаке» должен ежедневно доказывать, что достоин быть частью этого легендарного клуба. Мы должны трудиться по максимуму, поддерживать и верить друг в друга ради победы в каждом матче. Этого я буду требовать и от себя — каждый день делать всё, чтобы «Спартак» был лучшим», — заявил Станкович.

«За работой такого человека будет интересно наблюдать»

Несмотря на то, что назначение стало для футбольной общественности абсолютной неожиданностью (стоит отметить, что имя наставника не фигурировало ни в одном списке инсайдеров), встречено оно было по большей части позитивно. Эксперты, высказываясь о перспективах Станковича, подчёркивают, что сербский менталитет близок российскому, и раньше тренерам из этой страны удавалось показывать неплохие результаты в РПЛ.

«Сербы очень хорошо работали в чемпионате России. Тот же Владимир Ивич, если бы его не убрали из «Краснодара», вполне мог бы доехать до чемпионства. Или Марко Николич, хорошо показавший себя в «Локомотиве», — отметил бывший-президент красно-белых Андрей Червиченко.

Франко Камоцци, советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, назвал новобранца «отличным тренером и сильной личностью», а Фабио Капелло заявил, что это «очень хороший выбор» как для самого специалиста, так и для клуба. Ветеран красно-белых Дмитрий Парфёнов выразил надежду, что опыт Деяна в качестве игрока поможет ему вывести команду на новый уровень. И даже традиционно суровый Александр Мостовой с удовлетворением отметил бэкграунд нового главного тренера команды.

«Слава богу, что футбольный человек в «Спартаке». Теперь будем слушать футбольный язык, а не рассказы из интернета. Ясно, что это не гарант того, что «Спартак» сейчас начнёт выигрывать. Всё равно играют и выигрывают футболисты. Но здесь хоть нет претензий — «Спартак» начал думать по-футбольному», — приводит слова легенды «Чемпионат».

Соотечественник Станковича, трёхкратный чемпион России в составе ЦСКА Зоран Тошич особо выделил лидерские качества бывшего партнёра по сборной.

«[Когда я играл в сборной Сербии] он был человеком, который отвечал за всю команду, всегда играл только на победу, очень большой профессионал с сильным характером, ничего, кроме победы, его не интересует», — цитирует футболиста ТАСС.

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков признался, что не ожидал появления такого известного игрока в РПЛ. По его мнению, Станкович не будет дожидаться окончания сезона, чтобы включиться в работу.

«Очень интересное назначение, Станкович был знаменитым футболистом, поэтому за работой такого человека будет интересно наблюдать. Я думаю, он начнёт уже сейчас изучать возможности своей новой команды, чтобы понимать ее умения и представлять, какие позиции нужны для усиления», — подчеркнул эксперт.