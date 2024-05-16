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Станкович: я каждый день буду делать всё, чтобы «Спартак» был лучшим

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Сербский специалист Деян Станкович прокомментировал своё назначение на пост главного тренера «Спартака».
Станкович: я каждый день буду делать всё, чтобы «Спартак» был лучшим
  • РИА Новости

«Я знаю, что такое «Спартак», — великий клуб с великой историей, большое давление, к которому я уже привык. Я каждый день буду делать всё, чтобы «Спартак» был лучшим. Вперёд!» — сказал тренер.

Напомним, что Станкович — трёхкратный чемпион Сербии с «Црвеной звездой» и чемпион Венгрии с «Ференцварошем», а также двукратный обладатель Кубка Сербии.

Сегодня стало известно, что специалист возглавит «Спартак» с сезона-2024/25. Владимир Слишкович, исполняющий обязанности главного тренера, продолжит работу в штабе.

Ранее в «Спартаке» объяснили, почему клуб назначил Станковича главным тренером.

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