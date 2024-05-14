«Нельзя исключать, что упрутся в стену»: Мостовой — о шансах «Спартака», настрое «Балтики» и перспективах Слишковича

«Спартак» — однозначный фаворит финала Пути регионов Кубка России с «Балтикой». Об этом в беседе с RT заявил бывший капитан сборной России Александр Мостовой. По его мнению, красно-белые «находятся на кураже», тогда как калининградцам будет непросто морально восстановиться после поражения от «Динамо». Также специалист высказался о будущем Владимира Слишковича, вновь назвал Гильермо Абаскаля случайным человеком и посетовал, что за Манферда Угальде сильно переплатили.

— Можно ли называть «Спартак» явным фаворитом финала Пути регионов Кубка России? Или у «Балтики» при поддержке своих болельщиков не меньше шансов на успех?

— Для калининградцев это игра жизни, ведь у них есть возможность войти в историю. С другой стороны, мы видим, как здорово смотрятся красно-белые, команда добивается результата. И здесь накрывает чувство сожаления от того, что изменения на тренерском мостике не случились раньше. До того там присутствовал посторонний человек Гильермо Абаскаль, вредивший клубу.

Слава богу, в конечном итоге до кого-то в руководстве это дошло, и от испанца избавились. Теперь красно-белые стали тем коллективом, которым и должны быть. Я об этом говорил постоянно. Хочу напомнить: в одном из интервью, когда специалиста только отправили в отставку, я пророчил: «Ребята, подождите, «Спартак» ещё сыграет в финале Кубка». И мой прогноз должен сбыться.

Причём помог десятикратным чемпионам страны не вылететь исключительно странный формат. Они ведь уступили «Зениту» в Пути РПЛ и могли уже сидеть дома у телевизоров, но продолжили выступление и потом выбили из борьбы «Динамо». «Балтика» же, по логике вещей, должна была играть в решающем противостоянии после победы над «Ростовом». Что до петербуржцев, то они вовсе рискуют не попасть в суперфинал. Но нынешний турнир — не Кубок, который подразумевает моментальный вылет.

— Шансов у хозяев не будет совсем?

— Подопечные Владимира Слишковича — фавориты. И дело не только в разнице в классе, но и в болезненном поражении «Балтики» от «Динамо». Пропустить два мяча в компенсированное время и уступить — такое для футболистов бесследно не проходит. Тем более, они потеряли важные очки в борьбе за выживание. Это крайне неприятно, и не знаю, успеют ли игроки Сергея Игнашевича восстановиться морально. Ещё немного, и они поднялись бы с предпоследней строчки в таблице. Как правило, после такого ночь не спишь и два дня отходишь. Люди переживают и замыкаются в себе. «Морякам» остаётся максимально настраиваться на кубковое противостояние, ведь гости приедут к ним на сумасшедшем кураже.

— На что остаётся уповать аутсайдеру?

— Сами понимаете, в футболе никогда нельзя быть уверенным ни в чём на 100%. Порой за минуту всё может поменяться кардинально.

— «Спартак» при Слишковиче превратился в достаточно закрытый коллектив, который любит действовать на контратаках. Не возникнут ли у него сложности со взломом обороны аутсайдера?

— Нельзя исключать, что москвичи действительно упрутся в «стену», как в Нижнем Новгороде. Всё будет зависеть только от соперника. Если тот отойдёт от чудовищной осечки в чемпионате, даст бой. Всё-таки весной команда Сергея Игнашевича демонстрирует симпатичный футбол, и даже «Динамо» в Калининграде спаслось во многом случайно.

Точно так же сейчас все сетуют, что «Зенит» стал хуже играть. Не соглашусь с данным посылом. На мой взгляд, он во всех последних встречах, где терял очки, смотрелся не хуже соперников. Например, петербуржцы обязаны были брать верх над ЦСКА. Поэтому если говорить о закрытом футболе Слишковича, болельщикам больше всего интересны не атакующие кружева на поле, а результат. И он у «Спартака» есть.

— В свете сражения за выживание не стоит ли Игнашевичу поберечь некоторых лидеров в кубке?

— Такие разговоры могут вести далёкие от футбола люди. Мол, специально вылететь из одного турнира, чтобы сэкономить силы на другой. Как вы себе это представляете? Подобное, если и возможно, то на ранних стадиях, когда тренеры порой намеренно не бросают в бой основу. Уступай в какой-нибудь 1/32 финала и забудь. А тут футболисты находятся в двух шагах от исторического успеха. Поверьте, все игроки выходят на поле исключительно ради трофеев. Тем более, калининграды примут «Спартак» дома, на забитом до отказа стадионе.

— Если «Спартак» завоюет Кубок России, стоит ли оставлять на своём посту Слишковича?

— Кажется, об этом в последнее время все только и говорят. Отвечу шуткой: верните Абаскаля!

— Если серьёзно, босниец готов к этому?

— А почему нет? С одной стороны, сейчас на него ничего не давит. Взять того же Абаскаля, который привёл десять помощников. Одним из них и был Слишкович. Причём, давайте скажем честно, мы даже не знали, как он выглядит. Никто ни за что не отвечал. Но назначили Владимира, и москвичи под его руководством ни разу не уступили.

— Но у него совсем нет опыта самостоятельной работы.

— Думаю, когда ему предложили занять ответственный пост, у руководства уже имелись кандидаты на роль главного тренера. Слишкович стал временщиком, но ведёт себя максимально спокойно. Оставят — не оставят. Мне всё равно. В клубе за 20 лет поменялось специалистов 50, а если брать помощников, то и больше.

— Хорошие результаты красно-белых при боснийце — показатель его мастерства, или просто футболисты расслабились после ухода прежнего наставника?

— В первую очередь, это заслуга людей, доверивших постороннему человеку по фамилии Абаскаль. Я ещё два года назад называл это ошибкой. Когда испанец ушёл, красно-белые стали выигрывать, и за это необходимо похвалить спортсменов. Слишкович ведь не привёл с собой десять новичков. Остались все те же люди. С таким составом «Спартак» обязан находиться в тройке с закрытыми глазами вне зависимости от того, кто занимает пост тренера.

— В последних противостояниях РПЛ на острие нападения выходит Манфред Угальде, который до сих пор не отличился в национальном первенстве. Похоже, в Калининграде альтернативы ему не будет из-за проблем со здоровьем у Александа Соболева. Какие впечатления у вас оставляет легионер?

— Про костариканца всё было понятно с самого начала. За нападающего отдали €13 млн., но разве он стоит этих денег? Зато нужные люди заработали. Всё нормально. За Угальде переплатили в два-три раза. Да, вроде парень неплохой, но не на такую сумму. Красная цена ему — €8-9 млн. А сравнивать их с Соболевым нельзя, поскольку это исполнители совершенно разного плана. Слишкович пробовал использовать их в паре, но пока тоже без особого успеха.