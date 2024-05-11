Зобнин: гол в ворота «Краснодара» — один из самых красивых в карьере
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
«На тренировках такие удары не отрабатывал, отрабатывал в игре с «Пари НН». Хорошо, что попал. Я сейчас вспоминал, это один из самых красивых голов в карьере. Ещё красивые на этом стадионе «Ахмату» и «Динамо», — цитирует Зобнина «Чемпионат».
Встреча в Москве на стадионе «Лукойл Арена» завершилась со счётом 1:0.
Единственный мяч забил полузащитник столичного клуба Роман Зобнин на 35-й минуте встречи.
Таким образом, «Краснодар» с 50 очками продолжает занимать второе место. «Спартак» — на четвёртой позиции (46).
Ранее нападающий «Краснодара» Джон Кордоба прокомментировал поражение от «Спартака» в матче 28-го тура РПЛ.