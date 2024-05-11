Зобнин: гол в ворота «Краснодара» — один из самых красивых в карьере

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин назвал свой гол в ворота «Краснодара» самым красивым в карьере.

«На тренировках такие удары не отрабатывал, отрабатывал в игре с «Пари НН». Хорошо, что попал. Я сейчас вспоминал, это один из самых красивых голов в карьере. Ещё красивые на этом стадионе «Ахмату» и «Динамо», — цитирует Зобнина «Чемпионат».

Встреча в Москве на стадионе «Лукойл Арена» завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч забил полузащитник столичного клуба Роман Зобнин на 35-й минуте встречи.

Таким образом, «Краснодар» с 50 очками продолжает занимать второе место. «Спартак» — на четвёртой позиции (46).

Ранее нападающий «Краснодара» Джон Кордоба прокомментировал поражение от «Спартака» в матче 28-го тура РПЛ.