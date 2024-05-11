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Кордоба: «Краснодар» превосходил «Спартак», но удача не на нашей стороне

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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба прокомментировал поражение от «Спартака» в матче 28-го тура РПЛ.
Кордоба: «Краснодар» превосходил «Спартак», но удача не на нашей стороне
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Нужно отметить подготовку команд, которые хорошо были настроены. При этом можно заметить, что удача была не на нашей стороне. Мы превосходили «Спартак» во владении и по шансам забить голы. Но это футбол, такое здесь происходит», — цитирует Кордобу «Чемпионат».

Встреча в Москве на стадионе «Лукойл Арена» завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч забил полузащитник столичного клуба Роман Зобнин на 35-й минуте встречи.

Таким образом, «Краснодар» с 50 очками продолжает занимать второе место. «Спартак» — на четвёртой позиции (46).

Ранее «Рубин» обыграл «Ростов» в матче 28-го тура РПЛ.

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