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В «Спартаке» сообщили, что Бабич и Соболев не сыграют с «Балтикой»

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Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, что защитник Срджан Бабич и нападающий Александр Соболев не смогут принять участие в финале Пути регионов Кубка России с «Балтикой».
В «Спартаке» сообщили, что Бабич и Соболев не сыграют с «Балтикой»
  • РИА Новости

«Команда прилетела в Калининград. Срджан Бабич и Даниил Зорин продолжают восстановление. Также в Москве из-за недомогания остался Александр Соболев», — приводит слова Зеленова пресс-служба клуба.

Матч между командами состоится в Калининграде 14 мая и начнётся в 20:45 мск. 

Победитель пройдёт в Суперфинал, где сыграет с ЦСКА или «Зенитом».

Ранее сообщалось, что «Спартак» связался с Циципасом, чтобы передать греку клубную футболку.

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