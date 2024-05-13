В «Спартаке» сообщили, что Бабич и Соболев не сыграют с «Балтикой»
- РИА Новости
«Команда прилетела в Калининград. Срджан Бабич и Даниил Зорин продолжают восстановление. Также в Москве из-за недомогания остался Александр Соболев», — приводит слова Зеленова пресс-служба клуба.
Матч между командами состоится в Калининграде 14 мая и начнётся в 20:45 мск.
Победитель пройдёт в Суперфинал, где сыграет с ЦСКА или «Зенитом».
Ранее сообщалось, что «Спартак» связался с Циципасом, чтобы передать греку клубную футболку.