СЭ: «Спартак» связался с Циципасом, чтобы передать греку клубную футболку
- РИА Новости
По информации «Спорт-Экспресс», в клубе планируют передать теннисисту подарок через его представителя на одном из ближайших турниров ATP.
Напомним, что известный футболист Сергей Сальников является дедушкой Циципаса по материнской линии. Игрок умер 9 мая 1984 года в возрасте 58 лет. В разные годы он играл за «Спартак», «Динамо» и «Зенит». Он также является олимпийским чемпионом в составе сборной СССР.
Ранее Циципас признался, что является болельщиком «Спартака».