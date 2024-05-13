СЭ: «Спартак» связался с Циципасом, чтобы передать греку клубную футболку

Московский «Спартак» связался с представителями греческого теннисиста Стефаноса Циципаса, чтобы передать спортсмену клубную футболку.

По информации «Спорт-Экспресс», в клубе планируют передать теннисисту подарок через его представителя на одном из ближайших турниров ATP.

Напомним, что известный футболист Сергей Сальников является дедушкой Циципаса по материнской линии. Игрок умер 9 мая 1984 года в возрасте 58 лет. В разные годы он играл за «Спартак», «Динамо» и «Зенит». Он также является олимпийским чемпионом в составе сборной СССР.

Ранее Циципас признался, что является болельщиком «Спартака».