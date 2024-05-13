RT в Telegram
Подпишись

СЭ: «Спартак» связался с Циципасом, чтобы передать греку клубную футболку

Короткая ссылка
Московский «Спартак» связался с представителями греческого теннисиста Стефаноса Циципаса, чтобы передать спортсмену клубную футболку.
СЭ: «Спартак» связался с Циципасом, чтобы передать греку клубную футболку
  • РИА Новости

По информации «Спорт-Экспресс», в клубе планируют передать теннисисту подарок через его представителя на одном из ближайших турниров ATP.

Напомним, что известный футболист Сергей Сальников является дедушкой Циципаса по материнской линии. Игрок умер 9 мая 1984 года в возрасте 58 лет. В разные годы он играл за «Спартак», «Динамо» и «Зенит». Он также является олимпийским чемпионом в составе сборной СССР.

Ранее Циципас признался, что является болельщиком «Спартака».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить