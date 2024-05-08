Циципас признался, что является болельщиком «Спартака»

Теннисист из Греции Стефанос Циципас рассказал, что поддерживает московский «Спартак».

«Да, конечно, болею за «Спартак»! Сто процентов! И был бы счастлив получить от «Спартака» футболку! Никогда не был на матче, но буду счастлив побывать», — цитирует Циципаса «Спорт-Экспресс».

Напомним, что известный футболист Сергей Сальников является дедушкой теннисиста по материнской линии. Игрок умер 9 мая 1984 года в возрасте 58 лет. В разные годы он играл за «Спартак», «Динамо» и «Зенит». Он также является олимпийским чемпионом в составе сборной СССР.

Ранее мать Циципаса заявила, что в детстве сын носил одежду с эмблемой «Спартака».