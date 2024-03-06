Мать Циципаса: в детстве сын носил одежду с эмблемой «Спартака»
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- © IMAGO/Virginie Bouyer
«Показывали ему фотографии дедушки. Ещё у нас дома лежала книга «Спартак». Он начал её рассматривать, нашёл фотографию деда. Мы ему покупали одежду с эмблемой клуба, и он в детстве её носил», — цитирует Сальникову СЭ.
Напомним, что Сальников является дедушкой Циципаса по материнской линии. Футболиста умер 9 мая 1984 года в возрасте 58 лет. В разные годы он играл за «Спартак», «Динамо» и «Зенит». Футболист также является олимпийским чемпионом в составе сборной СССР.
Ранее сообщалось, что Циципас почтил память дедушки футболиста сборной СССР Сальникова.