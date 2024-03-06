Мать Циципаса: в детстве сын носил одежду с эмблемой «Спартака»

Юлия Сальникова, дочь известного футболиста Сергея Сальникова и мама теннисиста Стефаноса Циципаса, рассказала, что в детстве сын болел за «Спартак».

«Показывали ему фотографии дедушки. Ещё у нас дома лежала книга «Спартак». Он начал её рассматривать, нашёл фотографию деда. Мы ему покупали одежду с эмблемой клуба, и он в детстве её носил», — цитирует Сальникову СЭ.

Напомним, что Сальников является дедушкой Циципаса по материнской линии. Футболиста умер 9 мая 1984 года в возрасте 58 лет. В разные годы он играл за «Спартак», «Динамо» и «Зенит». Футболист также является олимпийским чемпионом в составе сборной СССР.

Ранее сообщалось, что Циципас почтил память дедушки футболиста сборной СССР Сальникова.