Теннисист Циципас почтил память дедушки футболиста сборной СССР Сальникова
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«Хочу почтить бессмертное наследие Сергея Сальникова. Его следы на поле рассказывают историю цепкости, славы и прекрасной игры», — написал теннисист в соцсетях.
Напомним, что Сальников является дедушкой Циципасу по материнской линии. Футболиста не стало 9 мая 1984 года в возрасте 58 лет. В разные годы он играл за «Спартак», «Динамо» и «Зенит».
Ранее Циципас заявил, что Килиан Мбаппе является одним из его спортивных кумиров.