Теннисист Циципас почтил память дедушки футболиста сборной СССР Сальникова

Греческий теннисист Стефанос Циципас посвятил пост своему дедушке, олимпийскому чемпиону 1956 года по футболу в составе сборной СССР Сергею Сальникову.

«Хочу почтить бессмертное наследие Сергея Сальникова. Его следы на поле рассказывают историю цепкости, славы и прекрасной игры», — написал теннисист в соцсетях.

Напомним, что Сальников является дедушкой Циципасу по материнской линии. Футболиста не стало 9 мая 1984 года в возрасте 58 лет. В разные годы он играл за «Спартак», «Динамо» и «Зенит».

Ранее Циципас заявил, что Килиан Мбаппе является одним из его спортивных кумиров.