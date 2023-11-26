Циципас: Мбаппе — один из моих спортивных кумиров, он поистине икона

Греческий теннисист Стефанос Циципас назвал нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе своим кумиром.

«Я на него равняюсь и считаю его одним из своих спортивных кумиров. И мне не стыдно об этом говорить, потому что он поистине икона. Я восхищаюсь его стилем и индивидуальностью», — цитирует Циципаса Telefoot.

В нынешнем сезоне Мбаппе провёл за клуб 16 матчей во всех турнирах, забил 16 мячей и сделал две результативные передачи. Футболист является чемпионом мира в составе сборной Франции.

Ранее Мбаппе поделился эмоциями после того, как достиг отметки 300 голов за карьеру.