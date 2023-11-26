Циципас: Мбаппе — один из моих спортивных кумиров, он поистине икона
- Gettyimages.ru
- © Jean Catuffe
«Я на него равняюсь и считаю его одним из своих спортивных кумиров. И мне не стыдно об этом говорить, потому что он поистине икона. Я восхищаюсь его стилем и индивидуальностью», — цитирует Циципаса Telefoot.
В нынешнем сезоне Мбаппе провёл за клуб 16 матчей во всех турнирах, забил 16 мячей и сделал две результативные передачи. Футболист является чемпионом мира в составе сборной Франции.
Ранее Мбаппе поделился эмоциями после того, как достиг отметки 300 голов за карьеру.