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Циципас: Мбаппе — один из моих спортивных кумиров, он поистине икона

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Греческий теннисист Стефанос Циципас назвал нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе своим кумиром.
Циципас: Мбаппе — один из моих спортивных кумиров, он поистине икона
  • Gettyimages.ru
  • © Jean Catuffe

«Я на него равняюсь и считаю его одним из своих спортивных кумиров. И мне не стыдно об этом говорить, потому что он поистине икона. Я восхищаюсь его стилем и индивидуальностью», — цитирует Циципаса Telefoot.

В нынешнем сезоне Мбаппе провёл за клуб 16 матчей во всех турнирах, забил 16 мячей и сделал две результативные передачи. Футболист является чемпионом мира в составе сборной Франции.

Ранее Мбаппе поделился эмоциями после того, как достиг отметки 300 голов за карьеру.

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