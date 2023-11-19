Мбаппе: 300 голов за карьеру — смешно, потому что есть те, у кого 800 или 850 мячей
Мбаппе назвал смешным достижение отметки 300 голов за карьеру
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«300 голов за карьеру — смешно, потому что есть те, у кого 800 или 850 мячей! Нужно продолжать двигаться вперёд, улучшая результат и в ПСЖ, и в национальной команде», — приводит слова Мбаппе Goal.com.
18 ноября нападающий оформил хет-трик в матче девятого тура отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года со сборной Гибралтара (14:0). Таким образом, на его счету теперь 46 голов за национальную команду и 254 за «Монако» и ПСЖ.
При этом он достиг отметки 300 голов за карьеру до 25-летия быстрее, чем нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси и форвард саудовского «Аль-Насра» и команды Португалии Криштиану Роналду.
Ранее Мбаппе выразил желание сыграть на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.