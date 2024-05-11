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«Динамо» вырвало победу в матче с «Балтикой» и вышло на первое место в РПЛ

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«Динамо» обыграло «Балтику» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, проходившая в Калининграде, завершилась со счётом 3:2 в пользу москвичей.

Счёт на третьей минуте открыл нападающий «Динамо» Константин Тюкавин. На 32‑й минуте Анхело Энрикес забил ответный мяч.

Второй гол «Балтики» на 68‑й минуте оформил Кирилл Капленко. На второй добавленной к основному времени матча минуте счёт сравнял Роберто Фернандес. Победный гол на девятой добавленной минуте забил Николя Нгамалё.

«Динамо» набрало 53 очка и вышло на первое место в турнирной таблице чемпионата страны.

В активе «Балтики» 26 очков и 15-я позиция.

Ранее сообщалось, что Тюкавин — первый игрок «Динамо» в XXI веке, забивший в шести подряд матчах РПЛ.

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