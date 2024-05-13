Невероятный камбэк «Динамо», медальные перспективы «Локо» и последний шанс «Сочи»: чем запомнился 28-й тур РПЛ

Голы Роберто Фернандеса и Муми Нгамалё в компенсированное время позволили «Динамо» в Калининграде одолеть «Балтику» и возглавить турнирную таблицу, а «Локомотив» на выезде обыграл «Оренбург» и включился в борьбу за медали. «Ахмат» одержал пятую победу подряд и почти гарантировал себе сохранение прописки в элите, а «Рубин» оказался сильнее «Ростова» на фоне слухов об отставке Рашида Рахимова. «Сочи» разгромил «Нижний Новгород» благодаря дублю Алексея Сутормина и сохранил шансы на попадание в стыки, а «Факел» и «Урал» не сумели огорчить друг друга. Чем запомнился 28-й тур РПЛ — в материале RT.

Золотые удары Нгамалё

Нынешний сезон РПЛ дарит болельщикам невероятную чемпионскую гонку. Они словно получили вознаграждение за предыдущие годы, когда «Зенит», как правило, досрочно гарантировал себе очередной титул. А 28-й тур и вовсе получился ключевым, ведь петербуржцы и «Краснодар» потерпели поражение, тем самым предоставив «Динамо» возможность подняться на первое место.

В свою очередь, москвичей ждало непростое испытание в виде выездной встречи со сражающейся за выживание и набравшей ход весной «Балтикой». Но уже на третьей минуте гости забили важнейший мяч. Символично, что сделал это Константин Тюкавин. Форвард отличился в шестом матче национального первенства подряд и стал первым футболистом бело-голубых, кому это удалось в XXI веке.

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Но калининградцы не собирались сдаваться. Они регулярно ловили соперников на контратаках и по истечении часа восстановили статус-кво. Причём Анхело Энрикес умудрился направить мяч между ног как Роберто Фернандесу, так и Игорю Лещуку. А во второй половине положение подопечных Марцела Лички стало критическим. Виталий Лисакович ушёл в чужой штрафной от Фабиана Бальбуэны, пробросил мяч между ног Николасу Маричалу и выполнил результативный пас на Кирилла Капленко. Судьи зафиксировали офсайд, но, посоветовавшись с помощниками на VAR, изменили решение.

«Динамо» требовалось идти вперёд, но у команды не получалось ничего. Дружина Сергея Игнашевича спокойно оборонялась и сама создавала моменты. Но в компенсированное время гости сотворили чудо. На 93-й минуте Роберто Фернандес после подачи углового отправил мяч в дальний угол. А на 99-й минуте, когда казалось, что командам не избежать ничьей, напомнил о себе Тюкавин. Он протащил мяч по левому флангу к лицевой и выполнил навес. Оставшийся в одиночестве Муми Нгамалё с рикошетом от газона пробил в створ.

Таким образом, бело-голубые во втором противостоянии чемпионата подряд сломили сопротивление аутсайдера в самой концовке и всё же возглавили таблицу. А главным героем опять стал камерунец, неделю назад вышедший на замену и тоже записавший себе в актив решающий гол.

Ассистентская магия Глушенкова

Между тем «Локомотив» воспользовался осечками «Зенита» и «Краснодара» и сократил от них отставание, фактически включившись в борьбу за медали. Ему удалось на выезде достаточно легко одолеть «Оренбург». Там, как и в Калининграде, не обошлось без раннего гола фаворита.

Отрадно, что открыл счёт 18-летний Алексей Батраков. Талантливый воспитанник клубной академии здорово проявил себя в молодёжном первенстве страны, набрав 19 очков. Михаил Галактионов просто не мог не обратить на хавбека внимание. В марте тот дебютировал в составе железнодорожников, а в матче предыдущего тура РПЛ с «Ростовом» и вовсе пробыл на поле от звонка до звонка и помог добыть победу. Спустя неделю он опять оказался в старте и отблагодарил наставника за доверие.

Другим героем матча стоит признать Максима Глушенкова, который дважды помог отличиться партнёрам. Сначала он нашёл аккуратным пасом Батракова в районе одиннадцатиметровой отметки, а затем выполнил подачу с углового на Александра Сильянова. Теперь в активе форварда значится 14 результативных передач в нынешнем сезоне РПЛ, и с этим показателем он уверенно лидирует. Более того, начиная с 2009 года лишь Халк в сезоне-2015/16 записал себе в актив больше (16). Россиянин имеет все шансы превзойти результат бразильца.

А вот Жерзино Ньямси отметился только со знаком минус, совершив промах тура. Сразу после перерыва Дмитрий Баринов, воспользовавшись кроссом Сергея Пиняева, головой угодил в штангу. Камерунец же на добивании необъяснимым образом с пары метров едва не сломал перекладину.

Успешная работа Адиева

Удивительно, но ярче всех в апреле и мае наряду с «Динамо» смотрится «Ахмат», одержавший пять побед подряд. Грозненцы совсем недавно боролись за выживание, но сумели переломить ситуацию. Помогло смелое кадровое решение: место Мирослава Ромащенко занял Магомед Адиев. Поначалу складывалось впечатление, что руководство поторопилось, поскольку команда потерпела два поражения с общим счётом 1:9.

Однако после этого дела резко пошли в гору. Вот и в матче 28-го тура удалось обыграть на выезде «Крылья Советов». Взять верх помогли два гола-красавца и грубейшие помарки защитников. Незадолго до перерыва Бернард Бериша протащил мяч к чужой штрафной и выполнил аккуратную скидку пяткой на Мохамеда Конате. Тот на носовом платке обыграл сразу двух соперников, убрал на замахе Ивана Ломаева и покатил снаряд в пустые ворота.

Африканец — один из тех исполнителей, кто преобразился с приходом нового наставника, забив в каждой из последних пяти игр. Попутно форвард с 29 голами вышел на первую позицию в списке лучших бомбардиров клуба в истории в РПЛ. Добил же самарцев сам Бериша. Косовар воспользовался неудачным выносом Александра Солдатенкова, поставил корпус Юрию Горшкову, убрал всё того же Солдатенкова и пробил между ног Ломаеву.

«Ахмат», одержав пять побед подряд, повторил собственное достижение в элитном дивизионе. В 2012-м он выдал столь же удачный отрезок под руководством Станислава Черчесова. Но главное, получилось обезопасить себя от прямого вылета. Да и участие в стыках теперь практически не грозит.

Неудачные замены Карпина

Не обошлось без обсуждения тренерской темы и в преддверии матча «Рубин» — «Ростов». Комментатор Константин Генич дал инсайд, что казанцы якобы готовы отправить в отставку Рашида Рахимова, несмотря на вполне удачное выступление. Президенту коллектива Марату Сафиуллину даже пришлось опровергать эти слухи.

Футболисты, словно стремясь доказать всю их абсурдность, взяли верх и продлили беспроигрышную серию в РПЛ до пяти противостояний. Интрига во многом исчезла ещё до перерыва, ведь хозяева дважды отличились после розыгрыша стандартных положений. Причём забили два защитника-ветерана. Сначала восстановившийся после травмы Мацей Рыбус открыл счёт, а затем Александр Мартынович удвоил преимущество. А когда новичок Богдан Йочич по истечении часа отметился дебютным голом в ростере команды, казалось, все вопросы сняты.

Но южане едва не спаслись в концовке. Способствовал этому Максим Осипенко. Именно капитан, подключившись к атаке, выполнил результативный навес на Кирилла Щетинина. Вскоре у него и вовсе появился шанс сократить отставание до минимума. Всё того же Щетинина сбили в штрафной, и арбитр, посоветовавшись с коллегами, указал на точку. Однако Осипенко пробил в штангу.

А вот замены Валерия Карпина не сработали совсем. Сразу два резервиста умудрились получить красные карточки. Иван Комаров вообще заработал удаление на ровном месте. Спустя десять минут после появления на поле он сорвал контрвыпад оппонентов фолом на Илье Рожкове, а затем пробил в него мячом и увидел перед собой один за другим два горчичника. Чуть позже отправился в раздевалку и Эяд Эль-Аскалани.

Удивительный промах Каштанова

Нынешний сезон примечателен повышенной плотностью не только наверху, но и внизу турнирной таблицы. Если не брать в расчёт «Ахмат» и «Сочи», имеющих мизерные шансы на вылет и попадание в стыки соответственно, на две спасительные путёвки претендуют пять команд. При этом у «Нижнего Новгорода», «Факела», «Оренбурга» и «Урала» одинаковое количество очков — по 29. В отчётном туре вдобавок состоялось два очных противостояния аутсайдеров.

В Воронеже сошлись «Факел» и «Урал». Соперники ожидаемо действовали предельно осторожно. В итоге они нанесли всего по одному удару в створ чужих ворот, а все опасные моменты оказались созданы ещё в первом тайме. Ближе к голу были екатеринбуржцы. Самый явный шанс упустил Алексей Каштанов, из пределов вратарской сотрясший перекладину. Чуть ранее Александр Беленов справился с выстрелом Ильи Ишкова в ближний угол. Хозяева ответили незасчитанным голом Евгения Маркова из явного офсайда.

А вот во второй половине зрители откровенно скучали. В итоге команды были вынуждены довольствоваться мирным исходом, который не устроил никого.

Быстрый дубль Сутормина

Не намерен сдаваться даже «Сочи», который после обидной осечки во встрече с «Динамо» многие поспешили отправить в Первую лигу. Де-факто это произошло бы, увези нижегородцы очки с «Фишта». Однако дружина Роберта Морено, оказавшись на грани, продемонстрировала образцовый футбол и просто уничтожила конкурента.

С самого начала всё складывалось не по плану гостей. Уже в дебюте Артура Нигматуллина огорчил Кирилл Кравцов. А когда соперники немного пришли в себя, Сауль Гуарирапа замкнул диагональ Яхья Аттийят-аллаха с правого края.

Второй тайм и вовсе превратился в избиение «Нижнего Новгорода». По истечении часа марокканец записал себе в актив ещё один ассист, а Марсело Алвес довёл счёт до неприличного. Сработали и замены. Алексей Сутормин оформил дебютный дубль в РПЛ почти за пять лет, а Никита Бурмистров отличился ударом с довольно острого угла. Единственной ложкой дёгтя для хозяев стал гол престижа в исполнении Зе Турбо.

Но главное, они добились успеха и сохранили шансы на попадание в стыки. Для этого им необходимо одержать победы в оставшихся турах и надеяться, что либо «Урал», либо «Нижний Новгород» не возьмёт очков. В отношении коллектива Саши Илича такой вариант исключать нельзя, поскольку он в последних восьми играх порадовал лишь сенсационной ничьей со «Спартаком», а теперь огорошил крупнейшим разгромом в истории клуба. Не помогла и рокировка на тренерском мостике.