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«Локомотив» обыграл «Оренбург» в матче 28-го тура РПЛ

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«Локомотив» одержал победу над «Оренбургом» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча в Оренбурге на стадионе «Газовик» завершилась со счётом 2:0.

Голами в составе гостей отметились Алексей Батраков и Александр Сильянов на восьмой и 62-й минутах.

В концовке матча красную карточку получил полузащитник хозяев Сесар Габриэль, оставив свою команду в меньшинстве.

Таким образом, «Локомотив» поднялся на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков. «Оренбург» — 12-й (29 очков).

Ранее Станислав Сухина объяснил, почему арбитр засчитал гол «Динамо» в матче с «Балтикой».

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