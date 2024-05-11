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Рахимов — о победе «Рубина» над «Ростовом»: могли забить больше

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Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов оценил победу своей команды над «Ростовом» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Рахимов — о победе «Рубина» над «Ростовом»: могли забить больше
  • globallookpress.com
  • © Sergey Elagin/Business Online

«Могли забить больше. Но мне очень не понравилась реакция команды после первого удаления у соперника. Мы стали не добегать, стали не дорабатывать. Позволили сопернику забить, «Ростов» получил право на пенальти… Нельзя делать акцент на игру в большинстве. Надо играть так же, как в равных составах», — цитирует Рахимова «Матч ТВ».

Встреча в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» завершилась со счётом 3:1.

В составе казанского клуба мячи забили Мацей Рыбус (30-я минута), Александр Мартынович (38-я), Богдан Йочич (65-я).

У «Ростова» отличился Кирилл Щетинин (73-я). 

Также у ростовского клуба были удалены два защитника Иван Комаров (на 75-й минуте) и Эяд Эль-Аскалани (на 86-й). Защитник Максим Осипенко не смог реализовать пенальти на 79-й минуте.

«Рубин» набрал 41 очко и занимает шестое место в турнирной таблице. В активе «Ростова» 40 очков и восьмая позиция.

Ранее сообщалось, что «Ахмат» одержал пятую победу подряд в РПЛ.

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