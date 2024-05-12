Галактионов: «Локомотив» ставит задачу бороться за тройку

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал победу над «Оренбургом» в матче 28-го тура РПЛ.

«Тяжёлый матч, нерв борьбы высокий: одна команда борется за выживание, другая — за продвижение вверх, вперёд. Была бескомпромиссная борьба.

Конечно, мы ставим задачу бороться за тройку. Пока есть шансы математические, всё реально. Надо биться», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

Встреча в Оренбурге на стадионе «Газовик» завершилась со счётом 2:0.

«Локомотив» поднялся на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков. «Оренбург» — 12-й (29 очков).

Ранее сообщалось, что «Спартак» и «Локомотив» потеряли шансы на чемпионство в РПЛ.