Адиев — о победе «Ахмата» над «Крыльями Советов»: мы, наконец, можем выдохнуть

Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев прокомментировал победу над «Крыльями Советов» в матче 28-го тура РПЛ.

«Мы, наконец, можем выдохнуть. Как я до игры сказал, мы можем весь тур уже посмотреть, не завися от каких‑либо результатов. Парни это сделали, главную задачу решили.

В чём секрет пяти побед подряд? Ничего нового не скажу: команда. Ты можешь быть великим тактиком, но, если у тебя нет команды, ты никогда свои идеи не воплотишь», — приводит слова Адиева «Матч ТВ».

Встреча, проходившая в Самаре, завершилась со счётом 2:0 в пользу команды из Грозного.

«Ахмат» набрал 35 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата страны. В активе «Крыльев» 40 очков и шестая позиция.

Ранее сообщалось, что «Ахмат» одержал пятую победу подряд в РПЛ.