RT в Telegram
Подпишись

Адиев — о победе «Ахмата» над «Крыльями Советов»: мы, наконец, можем выдохнуть

Короткая ссылка
Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев прокомментировал победу над «Крыльями Советов» в матче 28-го тура РПЛ.
Адиев — о победе «Ахмата» над «Крыльями Советов»: мы, наконец, можем выдохнуть
  • РИА Новости

«Мы, наконец, можем выдохнуть. Как я до игры сказал, мы можем весь тур уже посмотреть, не завися от каких‑либо результатов. Парни это сделали, главную задачу решили.

В чём секрет пяти побед подряд? Ничего нового не скажу: команда. Ты можешь быть великим тактиком, но, если у тебя нет команды, ты никогда свои идеи не воплотишь», — приводит слова Адиева «Матч ТВ».

Встреча, проходившая в Самаре, завершилась со счётом 2:0 в пользу команды из Грозного.

«Ахмат» набрал 35 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата страны. В активе «Крыльев» 40 очков и шестая позиция.

Ранее сообщалось, что «Ахмат» одержал пятую победу подряд в РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить