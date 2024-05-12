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Личка: с начала сезона никто не ожидал, что «Динамо» будет бороться за чемпионство

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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка заявил, что перед началом сезона никто не ожидал от команды борьбы за чемпионство в РПЛ.
Личка: с начала сезона никто не ожидал, что «Динамо» будет бороться за чемпионство
  • РИА Новости

«В России мы как «андердоги», потому что в последние годы лучшим клубом становится «Зенит» — команда, которая играет в отдельной лиге. С начала сезона никто не ожидал, что мы будем бороться за чемпионство», — приводит слова Лички «Матч ТВ».

На данный момент таблицу РПЛ возглавляет «Динамо» с 53 очками. На втором месте — «Зенит» (51). Третий — «Краснодар» (50).

Ранее сообщалось, что Личка до игры с «Балтикой» не знал о потере очков «Зенитом» и «Краснодаром».

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