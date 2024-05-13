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Тихонов заявил, что не готов возглавить «Спартак»

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Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов рассказал, что на данный момент не готов возглавить «Спартак».
Тихонов заявил, что не готов возглавить «Спартак»
  • РИА Новости

«Готов ли возглавить «Спартак», если появится такая возможность? У нас многие спартаковцы готовы или мечтают возглавить команду, но соответствуют ли они этому уровню? Это большая ответственность и большой груз, поэтому я говорю, что нет», — цитирует Тихонова Metaratings.ru.

«Енисей» под руководством Тихонова занимает шестую строчку в таблице Первой лиги, имея в активе 45 очков. Он вновь возглавил красноярский клуб 10 января 2024 года.

Ранее Тихонов высказался о смягчении наказания за критику в адрес судьи Веры Опейкиной.

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