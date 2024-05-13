Тихонов заявил, что не готов возглавить «Спартак»
- РИА Новости
«Готов ли возглавить «Спартак», если появится такая возможность? У нас многие спартаковцы готовы или мечтают возглавить команду, но соответствуют ли они этому уровню? Это большая ответственность и большой груз, поэтому я говорю, что нет», — цитирует Тихонова Metaratings.ru.
«Енисей» под руководством Тихонова занимает шестую строчку в таблице Первой лиги, имея в активе 45 очков. Он вновь возглавил красноярский клуб 10 января 2024 года.
Ранее Тихонов высказался о смягчении наказания за критику в адрес судьи Веры Опейкиной.