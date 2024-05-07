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Тихонов — о смягчении наказания за критику в адрес Опейкиной: очень рад

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Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов высказался о смягчении наказания за критику в адрес судьи Веры Опейкиной.
Тихонов — о смягчении наказания за критику в адрес Опейкиной: очень рад
  • РИА Новости

«Конечно, я вообще не планировал ничего пропускать и не ожидал получить дисквалификацию. Но сейчас я очень рад, что наказание смягчили», — цитирует Тихонова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что после поражения своей команды в матче Первой лиги со счётом 0:3 Тихонов заявил, что главный арбитр Вера Опейкина совершила ряд ошибок, за которые её надо «отправить в Махачкалу», а также задался вопросом, «почему этот матч обслуживала женщина». КДК РФС дисквалифицировал тренера на пять матчей за эти слова.

Ранее «Енисей» добился смягчения наказания Тихонова за слова об арбитре Опейкиной.

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