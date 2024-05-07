Тихонов — о смягчении наказания за критику в адрес Опейкиной: очень рад
- РИА Новости
«Конечно, я вообще не планировал ничего пропускать и не ожидал получить дисквалификацию. Но сейчас я очень рад, что наказание смягчили», — цитирует Тихонова «Спорт-Экспресс».
Напомним, что после поражения своей команды в матче Первой лиги со счётом 0:3 Тихонов заявил, что главный арбитр Вера Опейкина совершила ряд ошибок, за которые её надо «отправить в Махачкалу», а также задался вопросом, «почему этот матч обслуживала женщина». КДК РФС дисквалифицировал тренера на пять матчей за эти слова.
Ранее «Енисей» добился смягчения наказания Тихонова за слова об арбитре Опейкиной.