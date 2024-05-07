«Енисей» добился смягчения наказания Тихонова за слова об арбитре Опейкиной
- РИА Новости
«Сегодня прошла апелляция по делу Андрея Тихонова. Теперь дисквалификация будет реальной только на один матч, ещё на четыре — условной», — говорится в заявлении.
После поражения своей команды в матче Первой лиги со счётом 0:3 Тихонов заявил, что главный арбитр Вера Опейкина совершила ряд ошибок, за которые её надо «отправить в Махачкалу», а также задался вопросом, «почему этот матч обслуживала женщина». КДК РФС дисквалифицировал тренера на пять матчей за эти слова.
Ранее Александр Мостовой назвал унижением, когда женщина-арбитр судит матч мужчин.