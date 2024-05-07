«Енисей» добился смягчения наказания Тихонова за слова об арбитре Опейкиной

В пресс-службе «Енисея» сообщили, что апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) сократил срок дисквалификации главного тренера Андрея Тихонова.

«Сегодня прошла апелляция по делу Андрея Тихонова. Теперь дисквалификация будет реальной только на один матч, ещё на четыре — условной», — говорится в заявлении.

После поражения своей команды в матче Первой лиги со счётом 0:3 Тихонов заявил, что главный арбитр Вера Опейкина совершила ряд ошибок, за которые её надо «отправить в Махачкалу», а также задался вопросом, «почему этот матч обслуживала женщина». КДК РФС дисквалифицировал тренера на пять матчей за эти слова.

Ранее Александр Мостовой назвал унижением, когда женщина-арбитр судит матч мужчин.