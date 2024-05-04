Мостовой назвал унижением, когда женщина-арбитр судит матч мужчин

Бывший российский футболист Александр Мостовой отреагировал на высказывание главного тренера красноярского «Енисея» Андрея Тихонова после матча со «СКА-Хабаровском» в адрес арбитра Веры Опейкиной.

«Зачем женщинам судить мужской футбол? У них есть свой женский футбол, пускай они там все судят. У нас мало мужчин, чтобы судить? Это же унижение мужчин!» — цитирует Мостового «Чемпионат».

Он также заявил, что не понимает сроки дисквалификации Тихонова.

После поражения своей команды в матче Первой лиги со счётом 0:3 Тихонов заявил, что главный арбитр Опейкина совершила ряд ошибок, за которые её надо «отправить в Махачкалу», а также задался вопросом, «почему этот матч обслуживала женщина». КДК РФС дисквалифицировал тренера на пять матчей за эти слова.

Ранее министр спорта Красноярского края сообщил, что «Енисей» обжалует дисквалификацию Тихонова.