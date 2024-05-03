Министр спорта Красноярского края сообщил, что «Енисей» обжалует дисквалификацию Тихонова
- РИА Новости
«Клуб будет подавать апелляцию, такое решение в руководстве принято», — приводит слова Петровского «Матч ТВ».
КДК РФС принял решение дисквалифицировать Тихонова на пять матчей за критику в адрес женщины-судьи Веры Опейкиной.
После поражения своей команды в матче Первой лиги со счётом 0:3 Тихонов заявил, что главный арбитр Опейкина совершила ряд ошибок, за которые её надо «отправить в Махачкалу», а также задался вопросом, «почему этот матч обслуживала женщина».
Ранее сообщалось, что Тихонов объяснил свои слова в адрес женщины-арбитра.