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Министр спорта Красноярского края сообщил, что «Енисей» обжалует дисквалификацию Тихонова

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Министр спорта Красноярского края Денис Петровский заявил, что «Енисей» подаст апелляцию на решение контрольно дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировать главного тренера команды Андрея Тихонова.
Министр спорта Красноярского края сообщил, что «Енисей» обжалует дисквалификацию Тихонова
  • РИА Новости

«Клуб будет подавать апелляцию, такое решение в руководстве принято», — приводит слова Петровского «Матч ТВ».

КДК РФС принял решение дисквалифицировать Тихонова на пять матчей за критику в адрес женщины-судьи Веры Опейкиной.

После поражения своей команды в матче Первой лиги со счётом 0:3 Тихонов заявил, что главный арбитр Опейкина совершила ряд ошибок, за которые её надо «отправить в Махачкалу», а также задался вопросом, «почему этот матч обслуживала женщина».

Ранее сообщалось, что Тихонов объяснил свои слова в адрес женщины-арбитра.

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