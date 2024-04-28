Тихонов оправдался за свои слова в адрес женщины-арбитра

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов объяснил свои слова в адрес женщины-арбитра Веры Опейкиной после матча с клубом «СКА-Хабаровск» в 28-м туре Первой лиги.

«Изначально я сказал направить её на матч «Родина» — «Химки». Я говорил это в том контексте, что эти команды борются за повышение в классе. Махачкалу я упомянул в том же контексте. Речь была о том, что решающие матчи в таком случае будет судить человек, который ни разу в этом году не судил даже Вторую лигу», — цитирует Тихонова СЭ.

Он добавил, что нужно соответствовать мужскому футболу: его скоростям, борьбе и быстрому принятию решений.

«Пускай женщины судят. Я не против женщин! Нет никаких вопросов к ним, если они соответствуют уровню хотя бы ФНЛ. Но нужно же проявить себя сначала в лигах пониже, а уже потом в высших», — добавил он.

После поражения своей команды в матче Первой лиги со счётом 0:3 Тихонов заявил, что главный арбитр матча Вера Опейкина совершила ряд ошибок, за которые её надо «отправить в Махачкалу», а также задался вопросом, «почему этот матч обслуживала женщина».

Ранее сообщалось, что слова Тихонова о девушке-арбитре будут рассмотрены на заседании КДК.