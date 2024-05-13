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Тихонов: история Слишковича напоминает Карреру, на него сделали ставку — он стал чемпионом

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Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов высказался об исполняющем обязанности главного тренера «Спартака» Владимире Слишковиче.

«Сейчас он показывает результат. И если это продолжится, то почему бы его не оставить главным, чтобы он работал дальше? Эта история мне напоминает Массимо Карреру, который был помощником Дмитрия Аленичева. Его могли тоже убрать, но сделали на него ставку и назначили главным. Как итог, Каррера привёл «Спартак» к чемпионству», — приводит слова Тихонова Metaratings.

При Слишковиче команда ни разу не проиграла. «Спартак» объявил об отставке Гильермо Абаскаля 14 апреля.

В 28-м туре красно-белые победили «Краснодар» со счётом 1:0. Единственный мяч забил Роман Зобнин на 35-й минуте встречи.

Таким образом, «Краснодар» с 50 очками занимает третье место. «Спартак» — на четвёртой позиции (46).

Ранее сообщалось, что Слишкович признан лучшим тренером апреля в РПЛ.

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