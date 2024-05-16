Станкович возглавит «Спартак» с сезона-2024/25

Пресс-служба московского «Спартака» объявила имя нового главного тренера команды.

Им станет сербский специалист Деян Станкович.

«Из «Ференцвароша» в «Спартак» переходят помощники Станковича. Это сербский ассистент Ненад Сакич, а также итальянские специалисты: тренер вратарей Пьерлуиджи Бривио, тренер по физподготовке Федерико Паннончини и аналитик Винченцо Сассо», — сообщила пресс-служба клуба.

Работу в штабе также продолжит Владимир Слишкович, который в настоящий момент исполняет обязанности главного тренера красно-белых.

Напомним, что 14 апреля «Спартак» объявил об отставке Гильермо Абаскаля с поста наставника команды. Он возглавлял московский клуб с 2022 года.

Ранее сообщалось, что Слишкович признан лучшим тренером апреля в РПЛ.