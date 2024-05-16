Мостовой поддержал назначение Станковича в «Спартак»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал назначение Деяна Станковича на пост главного тренера московской команды.

«Обрадовался тому, что выбрали футбольного человека, он и в прошлом прекрасный игрок. Это не гарантирует результат, но хорошо, что «Спартак» начал думать по-футбольному», — цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

Сегодня стало известно, что специалист возглавит «Спартак» с сезона-2024/25. Владимир Слишкович, исполняющий обязанности главного тренера, продолжит работу в штабе.

Напомним, что Станкович — трёхкратный чемпион Сербии с «Црвеной звездой» и чемпион Венгрии с «Ференцварошем», а также двукратный обладатель Кубка Сербии. Во время футбольной карьеры он защищал цвета «Лацио» и «Интера».

Ранее в «Спартаке» объяснили, почему клуб назначил Станковича главным тренером.