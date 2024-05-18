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Алаев: очень хотелось бы, чтобы и «Краснодар» остался в чемпионской гонке, и «Зенит»

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Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев высказался о чемпионской гонке в текущем сезоне.
Алаев: очень хотелось бы, чтобы и «Краснодар» остался в чемпионской гонке, и «Зенит»

«Я говорил, что интрига жива. Пусть победит сильнейший. Очень хотелось бы, чтобы и «Краснодар» остался в гонке, и «Зенит».      

Чемпионство «Динамо» пойдёт на пользу российскому футболу? Пока я бы не хотел выделять кого-то одного. Победа любой команды из тройки имеет определённые плюсы», — приводит слова Алаева «Спорт-Экспресс».

На данный момент в таблице лидирует «Динамо» (56 очков). На втором месте «Зенит» (51). Третья строчка — у «Краснодара» (50).

Ранее Алаев прокомментировал назначение Деяна Станковича главным тренером «Спартака».

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