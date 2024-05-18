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Галактионов: «Локомотиву» нужно достойно завершить сезон

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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал победу над «Факелом» в матче 29-го тура чемпионата России.
Галактионов: «Локомотиву» нужно достойно завершить сезон
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«Нам был важен результат, мы его добились. В первом тайме у «Локомотива» не всё получалось, было очень много лёгких потерь. Мы проводили очень хорошие контратаки во втором тайме и не позволили «Факелу» что‑то серьёзное создать.

Что думаю о положении «Локо» в таблице? «Локомотиву» нужно правильно подойти к матчу с «Балтикой». Соперник, как и мы, будет решать собственные задачи, но нам надо достойно завершить сезон», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

Встреча в Москве на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 2:0.

«Локомотив» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. «Факел» — 11-й (29).

Ранее сообщалось, что «Локомотив» хочет подписать Сергеева.

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