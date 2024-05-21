Канчельскис: уверен, что «Зенит» станет чемпионом РПЛ

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказал мнение, что «Зенит» станет чемпионом РПЛ в текущем сезоне.

«Уверен, что «Зенит» станет чемпионом. Выиграет последний матч, а «Динамо» в Краснодаре проиграет. У «быков» последняя игра будет дома, как вы себе представляете, что они дадут осечку в последней игре? Будет полный стадион и сумасшедшая атмосфера», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

После 29 туров «Динамо» набрало 56 очков и продолжает лидировать в таблице. На второй позиции расположился «Зенит» (54). Третий — «Краснодар» (53).

В 30-м туре РПЛ «Динамо» сыграет в гостях с «Краснодаром», «Зенит» проведёт матч с «Ростовом».

Ранее сообщалось, что фанаты «Динамо» скандировали: «Зенит» — позор российского футбола».